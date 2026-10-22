Kim izin veriyor bunlara! Soykırımcılara kan bağışlayan İsrail Ajanı İstanbul’da sahne alamasın!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Putin’i eleştirdikten sonra kaçarak İsrail’e yerleşen Yahudi asıllı Rus komedyen ve televizyon sunucusu Maxim Galkin’in 25 Ekim’de İstanbul Kongre Merkezi’nde gösteri yapacağı ortaya çıktı. Rusya’nın ‘İsrail ajanı’ ilan ettiği Galkin’in Gazze soykırımına destek veren açıklamaları ve yaralanan soykırım ordusu için kan bağışlamasını hatırlatan duyarlı Müslümanlar, gösterinin iptal edilmesi için çağrı yaparken “Kim izin veriyor bunlara? Neden bu tür organizasyonların iptali için halkın tepkisi bekleniyor?” sorularını sordu!
İnsanlıktan nasibini almamış bir soykırım destekçisi soytarı olan Maxim Galkin’in İstanbul’da sahne alacak olması toplumu öfkelendirdi! Rusya’nın Ukrayna işgalini kınayarak Putin’i eleştirdikten sonra valizi alarak İsrail’e kaçan Galkin, Eylül 2022’de Rusya tarafından ‘İsrail ajanı’ ilan edilmişti.
Rusya’nın işgalini kınarken 7 Ekim sonrası İsrail’in Gazze’yi işgalini ve katliamlarının ise canla başla savunan soytarı Gazze’de katliam sürerken “İsrail kazanacak!” diye açıklama yapmış ve soykırım ordusu ile yaralılar için kan bağışlamaya hazır olduğunu duyurmuştu.
KAMPANYA BAŞLATILDI!
Galkin’in 25 Ekim Pazar günü İstanbul Kongre Merkezi’nde gösteri yapmasını istemeyen duyarlı Müslümanlar, sosyal medyada kampanya başlattı. İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesaplarını etkileyen Binlerce insan “Neden bu tür organizasyonlar halkın tepkisinden sonra iptal ediliyor? En başta ne olduğu bilinmiyor mu? Kim izin veriyor bunlara?” sorularını sordu.
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