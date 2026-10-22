İzmir’de su ve ulaşım tarifelerinde yeni dönem! Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay indirim kararlarını duyurdu!
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlenen ve 128 odanın başkan ile yöneticilerinin katıldığı toplantıda kentin gündemindeki su ve ulaşım tarifelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, su fiyatlarında indirim için çalışma yürüttüklerini ve düzenlemenin önümüzdeki mecliste gündeme geleceğini söyledi. Tugay, toplu ulaşımın da önümüzdeki yıl zam yapılmadan daha ucuz hale getirileceğini açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. 128 odanın başkan ve yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Tugay, içme suyu tarifeleri ile toplu ulaşım ücretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İÇME SUYUNA İNDİRİM GELİYOR
Su fiyatlarında indirim yapılması için çalışma yürüttüklerini belirten Tugay, düzenlemenin önümüzdeki mecliste gündeme geleceğini ifade ederek, "Şu an su fiyatlarını indirmek üzere çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki mecliste geçireceğiz ve daha uygun fiyata su kullanacağız" dedi.
TOPLU ULAŞIMDA ZAM YAPMADAN İNDİRİM
Toplu ulaşım ücretlerine de değinen Tugay, İzmir'deki bilet ücreti ve 90 dakika uygulamasını hatırlatarak, önümüzdeki yıl ulaşımın daha ucuz hale getirileceğini söyledi. Tugay, "Toplu taşımada bilet ücreti ve 90 dakika uygulamamız var. Türkiye'nin en ucuz toplu ulaşımı İzmir'de. Önümüzdeki yıl zam yapmadan daha ucuz hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.
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