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Aktüel Nijerya'da silahlı baskında 20 köylü kaçırıldı
Aktüel

Nijerya'da silahlı baskında 20 köylü kaçırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 00:29:49 -
Nijerya'da silahlı baskında 20 köylü kaçırıldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı baskında 20 köylü kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Shiroro bölgesine bağlı Adagbi köyüne gelen motosikletli silahlı kişiler, etrafa ateş açtı.

Silahlı kişiler, köylülere düzenlediği baskında çoğu kadın 20 kişiyi kaçırdı.

Ölü ya da yaralı olmadığı baskında, çok sayıda kişi korkudan evlerini terk etti.

Niger Eyaleti Polis Sözcülüğü olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

- Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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