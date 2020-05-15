Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bini aştı
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 5 binin üzerine çıktı.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının ülkenin 36 eyaletinden 35'ine yayıldığı bildirildi.
Açıklamada, ülkede son 24 saatte vaka sayısının 193 artarak 5 bin 162'ye yükseldiği kaydedildi.
Ülkede şimdiye kadar 167 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 1180 olduğu ifade edildi.
- Afrika kıtasında vaka sayısı 75 bini geçti
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı ise son 24 saatte 3 binden fazla artarak 75 bin 530'a yükseldi.
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 46 artarak 2 bin 559'a ulaştı. Şimdiye kadar 27 bin 227 kişi sağlığına kavuştu.