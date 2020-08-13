  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 47 bin 500'ü aştı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 02:43:03 -
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 47 bin 500'ü aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 47 bin 743'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 338 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 453 artarak 47 bin 743'e çıktığı kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 956 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 34 bine ulaştığı ifade edildi.

Nijerya'da son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmediği aktarıldı.

Lagos 16 bin 187, başkent Abuja 4 bin 597, Oyo 2 bin 895, Edo 2 bin 399, Rivers 1972 ve Kaduna 1666 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 70 bini aştı, 24 bin 314 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 568 bin 919 oldu, bu ülkeyi 95 bin 963 vaka ile Mısır ve 47 bin 743 vaka ile Nijerya izledi.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları için çılgın tahmin
Ekonomi

Altın fiyatları için çılgın tahmin

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının ons fiyatının 2 bin 300 dolara kadar çıkma ihtimalinin bulunduğunu, bunun da Türkiye'de ..
Dün çakılmıştı! Altın tekrar uçuşa geçti
Ekonomi

Dün çakılmıştı! Altın tekrar uçuşa geçti

Dün Rusya'nın koronavirüs aşısını bulduğunu açıklamasıyla 435 TL'ye kadar gerileyen gram altın sabah saatlerinde tekrar yükselişe geçti. Gra..
“Ne hale geldik?” dedirten iki görsel...
Gündem

“Ne hale geldik?” dedirten iki görsel...

Yazarımız Abdurrahman Dilipak, 28 Şubat sürecinde başörtü mağdurları için ön cephede mücadele verdi. Bugün mücadelesini İslam'a mugayir İsta..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı