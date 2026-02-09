  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yemen siyasetinde kadın erkek dengesi değişti Suç makinesi çocuklara neşter: Bakan Tunç açıkladı: Yasalar değişiyor! Yunanistan’da sıfır ZPT filosu ile tekrar başa döndü Kaplan dengelerini bozdu Pedofili Epstein'in Katil İsrail’e bağış yaptığı ortaya çıktı Çin'de fabrikada patlama çok sayıda ölü ve yaralı var İstanbul’da inanılmaz anlar: Yolda giden araca fare atladı! Polisi görünce kaçtı CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Savcılık talimatıyla gözaltı ‘Özledim sizi tekrarını istiyorum’! CHP’li Tarkan’dan bir çırpıda 500 milyon TL kâr “Rakıcı Özgür” ve avaneleri iyi okusun! Alkol masasında arkadaşlar birbirini doğradı İş arayanlar müjde! İŞKUR 2026’nın dev listesini ilan etti: Bu mesleklerde kapış kapış eleman aranıyor!
Dünya Nijerya'da katliam gibi kaza! 30 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Nijerya'da katliam gibi kaza! 30 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Nijerya'da katliam gibi kaza! 30 kişi hayatını kaybetti

Kano eyaletinde yolcu taşıyan bir tırın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kano Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, eyaletin Kwanar Barde bölgesinde yolcu taşıyan tır dikkatsiz sürüş sonucu kaza yaptı.

Kazada 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kano Eyaleti Valisi Abba Yusuf, kazayı "yürek parçalayıcı" ve eyalet için büyük bir kayıp olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yusuf, özellikle ağır vasıta sürücülerine dikkatsiz araç kullanmamaları ve trafik kurallarına sıkı şekilde uymaları çağrısında bulundu.

Nijerya’da Boko Haram’a ağır darbe! 11 terörist öldürüldü
Nijerya’da Boko Haram’a ağır darbe! 11 terörist öldürüldü

Dünya

Nijerya’da Boko Haram’a ağır darbe! 11 terörist öldürüldü

Nijerya'da Müslüman köyler ateşe verildi Müslümanlar kurşuna dizildi!
Nijerya'da Müslüman köyler ateşe verildi Müslümanlar kurşuna dizildi!

Dünya

Nijerya'da Müslüman köyler ateşe verildi Müslümanlar kurşuna dizildi!

Türkiye'den Nijerya açıklaması: Kınıyoruz
Türkiye'den Nijerya açıklaması: Kınıyoruz

Gündem

Türkiye'den Nijerya açıklaması: Kınıyoruz

MKE, ABD ve Nijerya’ya yeni teslimatları tamamladı
MKE, ABD ve Nijerya’ya yeni teslimatları tamamladı

Gündem

MKE, ABD ve Nijerya’ya yeni teslimatları tamamladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gemiden Gemiye Transfer ve Ham Petrol Yüklemesi Yapılabilen Dünyadaki Tek Terminal
Ekonomi

Gemiden Gemiye Transfer ve Ham Petrol Yüklemesi Yapılabilen Dünyadaki Tek Terminal

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu BOTAŞ’ın işlettiği Hatay’daki Dörtyol Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (..
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı
Gündem

Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı

Geçmişte şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan gibi isimleri baş tacı eden, milletin değerlerine dil uzatanlara kalkan olan İYİ Parti’de bu ..
ODTÜ kürsüsünden İslam'a aleni saldırı! Profesör kılıklı şahıs haddini aştı: 2 bin yıllık vahiyle aklınca alay etti
Gündem

ODTÜ kürsüsünden İslam'a aleni saldırı! Profesör kılıklı şahıs haddini aştı: 2 bin yıllık vahiyle aklınca alay etti

Milletin değerlerinden kopuk, Batı'nın kokuşmuş materyalist zihniyetiyle zehirlenmiş sözde bilim insanları, mukaddesatımıza dil uzatmaya dev..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23