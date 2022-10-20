Nijerya'da kano alabora oldu! Ölüler var
Nijerya'da, yolcu taşıyan kanonun alabora olması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Sokoto eyaletinde, yolcu taşıyan kanonun alabora olması sonucu en az 15 kişi yaşamını yitirdi.
Shagari bölgesi yetkilisi Malam Shagari Aliyu, yaptığı açıklamada, Sokoto eyaletine bağlı Shagari bölgesinde mevlit kutlamalarından dönenleri taşıyan kanonun alabora olduğunu belirtti.
Kazanın ardından başlatılan çalışmalarda 10 kişinin kurtarıldığını kaydeden Aliyu, 15 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.
Aliyu, kurtarılanların, çevredeki hastanede tedavi altına alındığını aktardı.
Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.
Ülkede 7 Eylül'de Anambra eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 76 kişi yaşamını yitirmişti.