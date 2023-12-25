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Dünya Nijerya'da kanlı saldırı
Dünya

Nijerya'da kanlı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-12-25 01:54:00 -
Nijerya'da kanlı saldırı

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti. Son olarak, 5 Aralık'ta eyalette düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede yürütülen Safe Haven Operasyonu Sözcüsü James Oya, yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Plateau eyaletine bağlı Mushu köyünde saldırı düzenlendiğini belirtti.

Oya, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Oya, "Saldırının ardından bölgede kanun ve düzenin bozulmasını önlemek üzere güvenlik personeli görevlendirildi. Olayın ardından bir ayaklanma yaşandı ancak durum kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.

Nijerya'nın Plateau eyaleti, son zamanlarda silahlı kişilerin saldırılarına sahne oluyor. Son olarak, 5 Aralık'ta eyalette düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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