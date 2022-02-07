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Dünya Nijerya'da kanlı çatışma
Dünya

Nijerya'da kanlı çatışma

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü ISWAP'a yönelik operasyonda 25 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 02:17:00 -
Nijerya'da kanlı çatışma

Askeri kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Nijerya Hava Kuvvetleri, Borno eyaletinin Marte bölgesinde ISWAP'a yönelik hava operasyonları düzenledi.

Örgüt kampının bombalandığı operasyonda ISWAP elebaşlarından birinin de bulunduğu 25 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu.

Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

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