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Spor Nijerya'da difteri felaketi
Spor

Nijerya'da difteri felaketi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da difteri salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 02:42:00 -
Nijerya'da difteri felaketi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, Aralık 2022'den bu yana ülkenin 5 eyaletinde difteri salgını yayıldı.

Bu süre zarfında eyaletlerde 523 şüpheli difteri vakası görüldü ve yapılan testlerde 216'sı pozitif çıktı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

NCDC yetkililerden Dr. Bola Lawal, salgına ilişkin yaptığı açıklamada, hastalığa yakalanan kişilerin tedavi altına alındığını belirtti.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.

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