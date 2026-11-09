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Dünya Nijerya’da dehşet! Aynı aileden 12 kişi yakılarak öldürüldü!
Dünya

Nijerya’da dehşet! Aynı aileden 12 kişi yakılarak öldürüldü!

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Nijerya’da dehşet! Aynı aileden 12 kişi yakılarak öldürüldü!

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde saldırganların ateşe verdiği evde aynı aileye mensup 12 kişi hayatını kaybetti.

Maradun Yerel Yönetimi Başkanı Sanusi Dosara, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Zamfara'ya bağlı Maradun bölgesinde bir köye saldırı düzenlediğini belirtti.

Dosara, evde bulunanlardan kapıyı açmalarını isteyen saldırganların, taleplerinin reddedilmesi üzerine evi ateşe verdiklerini kaydetti.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, aynı aileden 12 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Dosara, olayda 7 kişinin kaçırıldığını belirtti.

Saldırganların kimliği henüz tespit edilemedi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

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