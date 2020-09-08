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Aktüel Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 10 ölü
Aktüel

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 10 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-08 21:33:10 -
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 10 ölü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Kurmari köyüne silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda en az 10 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan, Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, yaptığı açıklamada, eyaletin Gwoza bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Enenche, operasyonda 9 teröristin öldürüldüğünü, örgütün rehin aldığı 7 kişinin de kurtarıldığını bildirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.

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