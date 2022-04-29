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Dünya Nijerya'da bayram dolayısıyla af çıkarıldı
Dünya

Nijerya'da bayram dolayısıyla af çıkarıldı

Nijerya'nın Kano eyaletinde Ramazan Bayramı dolayısıyla giydikleri hükümlere ve cezaevindeki davranışlarına göre seçilen 59 mahkum için af kararı çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 21:54:00 -
Nijerya'da bayram dolayısıyla af çıkarıldı

Nijerya'nın Kano eyaletinde Ramazan Bayramı dolayısıyla 59 mahkum için af kararı çıkarıldı.

Eski Kano Emiri ve Kano Merkez Başkanı Sanusi Lamido Sanusi ile eyalet hükümeti, Ramazan Bayramı münasebetiyle çeşitli suçlardan hüküm giyen 59 mahkum için af kararı çıkardı.

Cezaevindeki davranışlarına göre seçildiler

Sanusi'nin Sözcüsü Mujitaba Abba, yaptığı açıklamada, affedilen mahkumların, giydikleri hükümlere ve cezaevindeki davranışlarına göre seçildiğini belirtti.

Abba, tahliye edilen mahkumlara toplumda iyi birer vatandaş olmaları çağrısında bulundu.

 

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