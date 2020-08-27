Nijerya’da 410 çete üyesi pes etti
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında en az 410 silahlı çete üyesinin teslim olduğu duyuruldu.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında sıcak gelişme yaşandı. Çete baskınlarıyla sık sık dünya gündemine düşen ülkede en az 410 silahlı çete üyesinin teslim olduğu bildirildi.
Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada ordunun, bir haftadır Nasarawa eyeletinin farklı bölgelerinde çetelere karşı düzenli operasyon yaptığı belirtildi.
Çocuk ve kadınlar var
Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, 410 çete üyesinin teslim olduğunu söyledi. Teslim olanların arasında çocuklar ve kadınların olduğu aktarıldı.
Operasyonlarda çok sayıda silahlı çete üyelerinin yaralı olarak kaçması bölgedeki vatandaşları tedirgin etti.
Enenche, çetelere el bombası hazırlayan kişinin yakalandığını da sözlerine ekledi.
Çete üyelerinin saldırı yaparken motosikletler kullandığı tespit edildi.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, sık sık çete baskınlarına maruz kaldı.