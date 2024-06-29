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Dünya Nijerya ordusundan katliam gibi operasyon
Dünya

Nijerya ordusundan katliam gibi operasyon

Yeniakit Publisher
2024-06-29 02:22:00 -
Nijerya ordusundan katliam gibi operasyon

Nijerya ordusu, Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonlarda, üç ayda 2 bin 245 teröristi öldürdü.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, nisan-haziran döneminde ülkenin farklı eyaletlerinde Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 2 bin 245 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Operasyonlarda, fidye için rehin alınan 1993 kişinin kurtarıldığını aktaran Buba, teröristlere ait 2 bin 783 silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla da karşı karşıya kalıyor.

Ülkede adam kaçırma suçunun cezasının idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
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Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

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