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Dünya Nijerya ordusundan silahlı çetelere operasyon
Dünya

Nijerya ordusundan silahlı çetelere operasyon

Nijerya ordusu ülkenin Kaduna eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 55 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 00:38:00 - 2022-02-25 00:44:58
Nijerya ordusundan silahlı çetelere operasyon

Nijerya ordusunun ülkenin Kaduna eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonunda 55 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ordu, Kaduna eyaletindeki Nijerya Savunma Akademisi yakınlarında silahlı çetelere karşı operasyon düzenledi.

55 çete üyesi etkisiz hale getirildi

Operasyonda 55 çete üyesi etkisiz hale getirildi ve 25 kişi yaralandı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

 

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