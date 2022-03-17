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Dünya Nijerya Devlet Başkanı, ülkesindeki yakıt kıtlığından dolayı özür diledi
Dünya

Nijerya Devlet Başkanı, ülkesindeki yakıt kıtlığından dolayı özür diledi

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinde uzun süredir devam eden yakıt kıtlığı nedeniyle halktan af diledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 17:20:00 - 2022-03-17 17:22:40
Nijerya Devlet Başkanı, ülkesindeki yakıt kıtlığından dolayı özür diledi

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, sağlık kontrolü için İngiltere'ye giden Buhari, yakıt kıtlığının halk ve işletmeler üzerinde oluşturduğu baskının farkında olduğunu işaret ederek "Ancak yardım yolda, çok yakında sorun halledilecek. Bunun için toplumun tüm kesimlerinden özür diliyorum" dedi.

Son günlerde ülkede yaşanan elektrik sorununa da değinen Buhari, sorunun elektrik şebekesinin bazı bölümlerinde yaşanan voltaj düşüklüğü nedeniyle "tam sistem çökmesi"nden kaynaklandığını aktardı.

Buhari, elektrik sorununun çözülmesi için çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Petrol zengini Nijerya, geçen ay Belçika'dan çok düşük kalite petrol ithal etmişti. Söz konusu düşük kalite petrol, arabalarda sorun yaratması nedeniyle kimse tarafından talep edilmemiş, bu da ülkede yakıt kıtlığına sebep olmuştu.

 

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