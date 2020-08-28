Nijer'de seller nedeniyle 45 kişi can verdi

Nijerya resmi makamlarından yapılan açıklamaya göre, Haziran'dan bu yana etkili olan yağışların neden olduğu sellerde 226 binden fazla kişinin olumsuz etkilendiği ve 45 kişinin öldüğü açıklandı.

Ülkede 20 bin ev ve 24 caminin de sular altında kaldığı belirtilirken, 4 bin 290'dan fazla büyükbaş hayvanın telef olduğu, 448 tahıl ambarı ve 5 bin 306 hektarlık ekilebilir arazinin de kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

2019 yılındaki sel felaketinde de 32 kişinin öldüğü belirtilmişti.