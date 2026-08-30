Nijer’de gece yarısı silahlar patladı! Ordu dış destek istedi, Türkiye’den kritik mesaj

Nijer'in başkenti Niamey, 28 Ağustos'u 29 Ağustos'a bağlayan gece askeri hareketliliğe sahne oldu.

Nijer Savunma Bakanı Salifou Mody'nin aktardığı bilgilere göre bir grup asker, 101 No'lu Hava Üssü'nde bazı silah arkadaşlarını kışlada tutmaya çalışırken başkentte bulunan stratejik noktalara da ateş açtı.

Yaşananların ardından Nijer güvenlik ve savunma güçleri harekete geçti. Müdahale sonrasında hedef alınan bölgelerde kontrolün aşamalı şekilde yeniden sağlandığı bildirildi.

RUS BÜYÜKELÇİDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Krizin ardından Moskova cephesinden dikkat çeken bilgiler geldi.

Rusya'nın Nijer Büyükelçisi Viktor Voropayev, TASS'a yaptığı açıklamada Nijer ordusunun, 101 No'lu Hava Üssü'ndeki isyancı askerlerin etkisiz hale getirilmesi için Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Afrika Kolordusu'ndan yardım istediğini belirtti.

Voropayev'in açıklamasına göre girişimde Tillaberi ve Dosso bölgelerinden gelen genç subaylar da yer aldı.

Rus Büyükelçi ayrıca söz konusu askerlerin “dışarıdan yönlendiriliyor olabileceği” değerlendirmesini paylaştı.

TÜRKİYE'DEN NİJER'E DESTEK

Niamey'deki gelişmeler Ankara tarafından da yakından takip ediliyor.

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de meydana gelen şiddet olaylarının ardından yaptığı açıklamada ülkenin güvenliği ve istikrarının korunmasına vurgu yaptı.

Bakanlık açıklamasında:

“Nijer’in güvenliğinin ve istikrarının korunması için itidal çağrısında bulunuyor, sükunetin en kısa sürede yeniden sağlanmasını temenni ediyoruz.”

ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Nijer'le dayanışmasını sürdüreceği ve Nijer halkını desteklemeye devam edeceği de özellikle belirtildi.

SAHEL ÜLKELERİ NİJER YÖNETİMİNİN YANINDA

Bölgeden de Niamey yönetimine destek geldi.

Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun oluşturduğu Sahel Devletleri Konfederasyonu (AES), yaşananları “istikrarsızlaştırma girişimi” olarak nitelendirerek Nijer'in kurumlarına tam destek verdiğini açıkladı.

Konfederasyon, 101 No'lu Hava Üssü ile başkentteki bazı hassas noktaların hedef alındığını, Nijer Silahlı Kuvvetlerinin müdahalesi sonucunda girişimin başarısızlığa uğratıldığını bildirdi.

İSYAN GİRİŞİMİNE “İHANET” TEPKİSİ

AES açıklamasında olay için oldukça sert bir ifade kullanılarak girişim “ihanet” olarak nitelendirildi.

Nijer güvenlik güçlerinin tutumuna övgüde bulunan konfederasyon, askerlerin görevlerine bağlı kalmasının başkentte düzenin yeniden tesis edilmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.

Sahel ülkeleri ayrıca Nijer'in egemenliğinin ve barışının korunması konusunda yönetimin yanında olduklarını bildirdi.

“BİR ÜLKEYE YÖNELİK GİRİŞİM HEPİMİZİ İLGİLENDİRİR”

Konfederasyonun açıklamasında bölgedeki dayanışmaya ilişkin önemli bir mesaj da verildi.

Üye ülkelerden herhangi birinin istikrarını hedef alan girişimin konfederasyonun tamamını ilgilendirdiği vurgulanırken; Nijer, Mali ve Burkina Faso halklarına dezenformasyon ve toplumsal bölünmeyi körüklemeye yönelik faaliyetlere karşı dikkatli olma çağrısı yapıldı.

101 NO'LU HAVA ÜSSÜNDE GÖZLER SON DURUMDA

Nijer makamları askeri kalkışmanın güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını bildirirken, bazı kaynaklar 101 No'lu Hava Üssü çevresindeki durumun tamamen normale dönmediğini öne sürdü.

Resmi makamların açıklamalarında ise başkentte hedef alınan noktalarda kontrolün yeniden sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.