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Dünya Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 15 sivil öldü
Dünya

Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 15 sivil öldü

Yeniakit Publisher
2024-08-15 04:02:00 -
Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 15 sivil öldü

Nijer'in batısında düzenlenen terör saldırısında 15 sivil hayatını kaybetti.

Ordudan yapılan açıklamada, kimliği belirsiz silahlı kişilerin 12 Ağustos'ta Tillaberi bölgesinin Mehana mevkisinde sivillere saldırdığı duyuruldu.

Açıklamada, saldırıda 14 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi. Aynı bölgede ertesi gün düzenlenen bir başka saldırıda da 1 kişinin öldüğü kaydedildi.

Tillaberi, "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor.

Söz konusu sınır hattı, El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların sık sık saldırısına uğruyor.

Kaynak: AA
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