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Dünya Nijer’de askerlere kanlı pusu!
Dünya

Nijer’de askerlere kanlı pusu!

Yeniakit Publisher
2024-06-26 10:12:00 -
Nijer’de askerlere kanlı pusu!

Nijer'de Burkina Faso sınırı yakınında pusu kurulması sonucu 21 asker yaşamını yitirdi.

Nijer'de cunta yönetimi tarafından yapılan açıklamada, dün Burkina Faso sınırı yakınında bir grup tarafından askerlere saldırı düzenlendiği belirtildi. Olayda en az 21 askerin öldürüldüğü ifade edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Nijer’de geçtiğimiz yıl 26 Temmuz'da askeri darbe gerçekleştirilmişti. Nijer, Mali ve Burkina Faso gibi bölge ülkeleri aşırılık yanlısı silahlı gruplarla mücadele ediyor. Bölgede yaşanan şiddet olaylarında binlerce kişi öldü, milyonlarca kişi ise yerinden edildi.

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