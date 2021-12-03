Nihat Kök kimdir? Batman müftüsü Nihat Kök nereli?
Batman müftüsü kim? Batman müftüsü kim oldu? Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Batman İl Müftülüğüne Nihat Kök'ün ataması yapıldı. Peki Batman müftüsü Nihat Kök kimdir? Batman müftüsü Nihat Kök nereli? Nihat Kök nerelerde görev yaptı? İşte Nihat Kök hayatı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararlara göre, Batman müftüsü Nihat Kök oldu. Peki müftü Nihat Kök kimdir, nerelidir?
Nihat Kök kimdir?
Nihat Kök, 1969 yılında Ordu Korgan Aşağı Kozpınar köyünde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi. 1989 yılında Samsun İmam-Hatip Lisesinden, 1997 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2003 yılında Trabzon Akçaabat Darıca İhtisas Eğitim Merkezini bitirdi.
1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında göreve başladı. Sırasıyla Sivas Gürün, Bursa Osmangazi’ de Kur'an Kursu Öğreticiliği, Kars Kağızman'da Vaizlik, Şanlıurfa Suruç, Kütahya Çavdarhisar İlçe Müftülüğü, Kütahya ve Bolu İl Müftü Yardımcılığı, Ankara Etimesgut İlçe Müftülüğü görevlerinde bulundu. Halen Çankaya İlçe Müftüsü olarak görev yapan KÖK evli ve üç çocuk babasıdır.