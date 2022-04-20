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Gündem Nihat Hatipoğlu’ndan onursuzlara sert tepki: Oy için bunları yapıyorlar
Gündem

Nihat Hatipoğlu’ndan onursuzlara sert tepki: Oy için bunları yapıyorlar

ATV'de iftar programı sunan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakanlara sert tepki göstererek "İki ayaklı, onursuz reziller daha önce yaptıkları gibi yine ahlaksızca bir provokasyona teşebbüs ettiler. Üstelik siyasetçi bunlar. Oy uğruna Kur'an-ı Kerim'i yakıyorlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 17:12:00 -
Nihat Hatipoğlu’ndan onursuzlara sert tepki: Oy için bunları yapıyorlar

ATV'de iftar programıyla ekrana gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakanlara büyük tepki gösterdi. Hatipoğlu, "İki ayaklı, onursuz reziller daha önce yaptıkları gibi yine ahlaksızca bir provokasyona teşebbüs ettiler. Üstelik siyasetçi bunlar. Oy uğruna Kur'an-ı Kerim'i yakıyorlar" dedi.

'Barış içinde yaşayalım'

Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Dünyadaki tüm din alimlerinden bu tür ahlaksızca provokasyonları lanetlemelerini bekliyorum. Kutsalı yakan, kırmızı çizgilerimizi zorlayan bu melunlara seslerini yükseltmeliler. Bıraksınlar da insanlar barış içinde kindarlık yapmadan yaşayabilsinler."

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