Nihat Hatipoğlu'ndan "içkili düğünde dini nikah kıydırdığı" iddialarına cevap

Sosyal medyanın farklı platformlarında on binlerce takipçisi bulunan Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir düğünden ötürü gündeme geldi.

İnternette yayılan haberlerde Hatipoğlu'nun içki içilen ve dekolte kıyafetli kadınların olduğu bir ortamda dini nikah kıydırdığı iddia edilmişti.

Ramazan programlarıyla ününe ün katıp farklı alanlarda yayın yapan meşhur hoca, hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

İşte, haberler.com'a konuşan Nihat Hatipoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Fayda sağlayacaksam 'hayır' demem"

"Türkiye'de daha önemli konular varken bunları konuşmamak gerekir. Toplumun her kesimi tarafından takip edilen bir insanım.

Toplumun her kesiminden insanla da fotoğraf çektirmişimdir. İslam'ı tebliğ etmek için bir kişi kazanacaksam binlerce kilometre gitmeye razıyım.

Ben hayatım boyunca hep insanları kurtarmaya ve İslam'ı anlatmaya gayret ettim. İslam'ın yumuşak olan yüzünü göstermeye çalıştım ama hep farklı şeyler gösteriliyor.

Tebliğ tarzım sadece cami değil, her yerde var. Bir yere davet edildiğimde bir fayda sağlayacaksam hayır demem.

"Düğünde içki yoktu"

Türk kızımız ile Lübnan asıllı damadın düğünüydü. Bir kardeşimiz arayarak dini nikahlarını kıymamı istedi. İki gencin çok istediğini duyunca kıramadım. Eşimi de alarak düğüne gittim.

Bizi karşıladıkları yerde anormal bir durum görmedim. Lübnan Müftü Yardımcısı ve Filistinli bir hocamız daha vardı. Aynı zamanda üst düzey konuklar da vardı. 10-15 dakika düğünde İslam'ı anlattım ve dua ettim.

Dini nikahı ben değil, Lübnanlı Müftü kıydı. Daha önce yanıma gelenleri kırmayarak uçak ve konferanslarda da nikah kıymışlığım oldu.

Müftü nikahı kıydıktan sonra biz eşimle düğünden ayrıldık. Bizden sonra semazen gösterisi ve eğlenceler oldu. O ortamda gördüğüm kadarıyla içki yoktu. Nikah kıyılırken de düğünde anormal bir durum yoktu.

Görüntü alanlar da son derece makul giyimliydi. Herkesin bu durumdaki görüşü farklıdır ve anlayışlı karşılamak gerekiyor."