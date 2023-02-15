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Gündem Nihat Hatipoğlu'ndan flaş karar
Gündem

Nihat Hatipoğlu'ndan flaş karar

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde tüm televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geldi. Program sunucularından ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu da 200 bin TL'lik bağış yaptığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 22:23:00 -
Nihat Hatipoğlu'ndan flaş karar

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olduğu ortak canlı yayın tüm televizyon kanallarında yayınlandı.

Katılımın yoğun olduğu programda bir bağış da sunucu Nihat Hatipoğlu'ndan geldi. Ünlü ilahiyatçı, depremzedeler için 200 bin TL bağış yaptığını ifade etti.

 

 

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