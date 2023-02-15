Nihat Hatipoğlu'ndan flaş karar

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olduğu ortak canlı yayın tüm televizyon kanallarında yayınlandı.

Katılımın yoğun olduğu programda bir bağış da sunucu Nihat Hatipoğlu'ndan geldi. Ünlü ilahiyatçı, depremzedeler için 200 bin TL bağış yaptığını ifade etti.