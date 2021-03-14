Nihat Hatipoğlu'ndan Cumhuriyet'in haberine sert tepki: Gerçeğin değil görmek istediklerinin peşindeler!

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) yine Cumhuriyet Gazetesi'nin asılsız suçlamalarına maruz kaldı. Cumhuriyet Gazetesi'nin GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hakkında "Hatipoğlu Üniversitesi" şeklinde yaptığı haber, hem Hatipoğlu hem de üniversite yönetimi tarafından sert bir dille yalanlandı.

Haberde rektörü olduğu üniversitede 4 dekan vekilliği görevini de üstlendiğine yer verilen Hatipoğlu "Türkiye'de yeni kurulan her üniversitede rutin bir uygulamayı algı oluşturarak farklı yansıtmak gazetecilik etiğiyle bağdaşmaz. Söz konusu gazete, bizi arayarak bilgi istedi. Doğru bilgilendirmemize rağmen söylediklerimizi çarpıtıp kamuoyuna sunmalarını kabul etmek mümkün değildir" dedi.

Hatipoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni kurulan üniversitede yapılan rutin uygulamayı çarpıtarak algı oluşturmaya çalıştılar. Yapılanların hepsi prosedürlere uygun ve YÖK onaylıdır. Bu görevlere vekaleten ataması yapılan kişilerin herhangi bir ücret alması asla söz konusu değildir. Üniversitenin akademik çalışmalarının hızlandırılması için yapılan uygulamaları, doğru bir şekilde okura aktarmayarak bir algı oluşturmaya çalışmak iyi niyetle bağdaşmaz. Ayrıca söz konusu gazete bu konuyla ilgili bize başvurarak, bilgi almak istediklerini belirttiler. Bütün bilgileri arkadaşlarımız detayları anlatarak, doğru bilgilenmeyi yapmışlardır. Ancak buna rağmen gerçekleri yazmayıp, süreci çarpıtarak kamuoyuna aktarmak gazetecilikle bağdaşmaz."

Gerçeğin değil görmek istediklerinin peşindeler

Hatipoğlu, Twitter hesabı üzerinden ise şunları söyledi:

"Bazı haber ajanslarında rektörü olduğum üniversitemiz ile ilgili bir haber servis edildi. Haberin başlığı tamamen ön yargılı ve haketmediğimiz bir şekilde çirkin algı oluşturucu şekilde dizayn edilmiştir. Maalesef bu tür habercilik Türkiye'nin bir gerçeği oldu Kimse artık gerçeğin peşinde değil, görmek istediğinin peşindedir. Elbette her sözün tartışılacağı ilahi mahkemeye inandığımız için bu tür tezyifatı önemsemiyoruz. Neticede her şey kayda alınıyor! Üzüldüğümüz yön, günlük siyasi arenaya hizmetlerimizin bulaşmaya çalışılmasıdır.

Öğrenci almak için dekan atamak zorundayız

8 fakültesi bulunan GİBTÜ yeni kuruldu. Fakültelere öğrenci almak ve resmî işlemleri yürütmek için dekan atamak zorundayız. Dekanlık için de profesör şartı gerekiyor. Üniversitemizde şu anda ben dahil üç profesörüz. Yeni profesör alacağız. Her fakülteye profesör atanıncaya kadar mevcut profesörleri dekanlıklara vekaleten atadık ki senato bu tür işlemleri yapabilsin. Bu metot yeni kurulan bütün üniversitelerde uygulanan resmî ve kanuni bir teamüldür. Bize mahsus bir iş değil. Geçici olan bu görevlendirme hocalar alındıkça sona erecek ve her fakülteye ilgili branştan profesör dekan olarak atanacaklardır. Bütün üniversitelerde bu metotla akademik kadro oluşturulmuştur bugüne kadar.

Bir kuruş ne maaş ne de ücret verildi

Ben ve iki profesör hocamız geçici olarak vekaleten dekanlıklara bakacağız. Bu görevlendirmelerden dolayı ne bana ne de dekanlıklara vekalet görevi verilen hocalarımıza herhangi bir maaş, ücret veya başka bir ödeme yapılmamıştır. Bütün akademi dünyası bunu bilir. Bütün bunlar biliniyor olmasına rağmen koca koca insanların sanki gayri kanuni bir şey varmış gibi sabahtan bu yana saygısızca yazılarla tepinip durmalarının sebebini anlamakta zorlanıyorum. Bu vekaletler bize ekstra yük ve sorumluluk getirmiştir. Bir kuruş ücret veya maaş ödenmemiştir! Anlamadığınız bu işin neresinde. Tabi Ramazan geliyor. İllaki algı lazım. Bu açıklamalarım, üniversitenin medyaya gönderdiği açıklamalar görmek ve anlamak istemeyene biliyorum bir fayda sağlamayacak. Çünkü mesele başka. Derdim de değil. Derdim gerçeği görüp yahu dolduruşa gelmişiz hata ettik diyenlerdir. Ve siz sevgili kardeşlerimdir. Gerisi hesaba!"

Üniversite de asılsız haberi yalanladı

GİBTÜ de Cumhuriyet'in asılsız haberini maddeler halinde yalanladı. Üniversiteden yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in kamuoyunu yanlış yönlendirerek haberde yer alan iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada üniversitenin açıldığı günden bu yana adından kaynaklanan hazımsızlık sebebiyle özellikle bir kısım medya tarafından sürekli olarak yıpratılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Üniversiteden yapılan açıklama şöyle:

"GİBTÜ'de rektörümüz dâhil fiilen 3 profesörümüz görev yapmaktadır, bu fakültelere üniversitemizde mevcut 3 profesör arasından vekâleten görevlendirme yapılması yönetmelik ve teamül gereği şarttır."