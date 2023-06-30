Nihat Hatipoğlu üstüne basa basa uyardı! "Haramdır" deyip tek tek açıkladı

Kurbanlıklarla ilgili merak edilenleri Nihat Hatipoğlu açıkladı. Prof. Dr. Hatipoğlu, "Kurban 4. gün kesilebilir mi, taksitle kurban alınır mı, hangi hayvan kurban olmaz?" gibi merak edilen tüm sorulara cevap verdi.

Koyun kurbanında yaş aranır mı?

Kurban edilecek koyun ve keçinin 1 yaşını doldurması gerekir. Ancak semiz ve hayli gösterişli olan, 1 yaşını doldurmuş görüntüye sahip bir koyun 6 aylık olsa da kurban edilir.

Kurban edilecek sığır kaç yaşında olmalı?

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Kurbanlık sığır ve manda 2 yaşını doldurmuş olmalıdır. Ancak sığırın iki ön dişinin çıkmış olması yeter, devenin de kurban olması için 5 yaşını doldurmuş olma şartı vardır.

Kurban Bayramı'nda yolcu olan -başka şehre giden- kişi kurban kesmeli mi?

Yolcu olan biri isterse kurban kesebilir. Ancak arife günü ikamet ettiği yerden ayrılmış ve Kurban Bayramı'nın 4. gününden sonra ikamet ettiği yere dönüş yapan kişi kurban kesmekle yükümlü değildir.

Kurban 4. gün kesilebilir mi?

Kurban Bayramı'nın birinci günü kesmek daha güzel görünmüştür. Ancak değişik sebeplerden dolayı ilk üç günde kurbanını kesemeyen bir Müslüman, bayramın 4. günü de kesebilir.

Kurban kanını çocukların alnına sürelim mi?

Kurban kanını çocukların alnına sürmek hoş olmayan bir uygulamadır. Dini bir kaynağı da yoktur. Böyle şeylerden uzak durmak lazımdır.

Bir sığırı 7 kişi ortak alabilir mi?

Bir sığıra 1'den 7'ye kadar kişi hissedar olabilir. Burada tek veya çift rakamların bir kıymeti yoktur. Yani 4 veya 5, 6 veya 7 fark etmez.

Keserken nelere dikkat edelim?

Hayvana acı vermeden, onu telaşlandırmadan, gözü önünde bıçak bilemeden kesmek lazım. Hayvan tam can vermedikçe derisini yüzmek, ayağını kesmek caiz değildir.

Hayvan kesilmeden bayıltılabilir mi?

Hayvan kesilmeden önce acı duymasın diye şokla bayıltılabilir. Bu kurban edilmesine engel değildir. Neticede hayvanın can vermesi şokla değil, kesilerek olacaktır. Şok belki kesilirken hayvana daha az eziyet vermeye sebep olacaktır.

Kurban gece kesilir mi?

Gündüz daha iyi olmakla beraber gece de kurban kesilebilir.

Ölmüş anneme kurban kesmek zorunda mıyım?

Ölmüşlerinize kurban kesmeniz sevaptır. Ama bu konuda bir vasiyetleri yoksa zorunlu değilsiniz. Ölü kurbanı diye bir kurban türü yoktur. Ama buna engel de yoktur. Hz. Ali'nin her yıl Peygamberimiz için kurban kestiğini biliyoruz.

Kurbanlığım kaybolur da Kurban Bayramı'ndan sonra bulursam ne yapayım?

Bu durumda hayvanı kesmez, uygun bir yere sağ olarak bağışlarsın.

Kurban keserken abdestli olmak şart mı?

Kurban kesen kişinin abdestli olması güzel olmakla beraber şart değildir.

Kısırlaştırılmış hayvan kurban edilir mi?

Değişik amaçlarla kısırlaştırılmış veya burularak hadım edilmiş hayvanlar kurban edilebilir. Zira bu işlemler hayvanda bir eksiklik oluşturmuyor.

Taksitle kurban alabilir miyim?

Faizli bir alışveriş olmadan fiyat belli ise taksitle kurban alabilirsiniz.

Kurbanın hangi organları yenmez?

Hayvanın ödü, bezeleri, idrar torbası, yumurtaları harama yakın mekruhtur, yenmez. Hayvanın akan kanı haramdır.

Kadın kurban kesebilir mi?

Bu konuda bilgili olan bir kadının kurban kesmesinde dini açıdan sakınca yoktur.

Haram parayla kurban kesilir mi?

Haram parayla kurban kesilmez. Bundan sevap beklenmez. Zira Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah helal yememizi emretmiştir (Müminun, 51; Bakara, 172).

Hangi hayvan kurban olmaz?

Hayvanda önemli olan bir kusur varsa o kurban olmaz. Zira adanmış olan kurban özel olmalıdır. İyi olan şeyi adamak doğrudur. Çok hasta, çok zayıf, bir veya iki gözü kör, boynuzundan biri ve ikisi kökünden kırık, kuyruk veya dili kesik yahut yarıdan fazlası kesik hayvan kurban olmaz. Ancak semiz olsun diye kuyruğu burulmuşsa sakınca oluşturmaz. Memelerinin en azından yarısı olmayan veya dişlerinin çoğu sökük olan hayvan kurban olmaz.