Nihat Hatipoğlu nerede görev yapıyor? Nihat Hatipoğlu ne iş yapıyor ne kadar maaş alıyor?

Mustafa Kemal, laiklik, kemalizm sömürü yaparak vesayetçilerin tetikçiliğine soyunan Cumhuriyet paçavrası ve zifiri karanlık Oda TV gibi bazı kaynaklar tarafından hedef alınan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan "Tek kişilik üniversite", "Hatipoğlu Tıp Fakültesine dekan oldu" tarzındaki iddialara yanıt geldi. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Rektör Nihat Hatipoğlu hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin 'yalan' olduğu açıklandı.

Nihat Hatipoğlu nerede görev yapıyor?

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, “Bu kaynaklar, bu sefer de 'Tek kişilik üniversite', 'Hatipoğlu Tıp Fakültesine Dekan oldu' gibi uydurma ve yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmışlardır. İddia edilen habere göre, GİBTÜ ‘de Rektör Hatipoğlu dört fakülteye vekalet ediyor, diğer iki Dekanımız ise ikişer fakülteye vekalet ediyor. Bu nasıl olabilir? Haberin tezyifat dolu başlığı değil de içeriği okunduğunda ne kadar absürt ve çelişkilerle dolu bir haber olduğu rahatlıkla gözlenebilmektedir. Zira haberi hazırlayanlar kamuoyu nasılsa haberin tümünü okumaz mantığı ile hareket ederek haberin içeriğinden bağımsız yalan ve algıya yönelik başlık kullanarak Üniversitemizi yıpratmaya çalışmaktadırlar” denildi

Nihat Hatipoğlu ne kadar maaş alıyor?

Üniversitede yapılan görevlendirmelerden her hangi bir ücret ve ya maaş alınmadığını açıklayarak, “Bu haberle ilgili üniversitemizle görüşüldüğünde gazetecilere aşağıda belirteceğimiz gibi yapılan bütün görevlendirmelerin yönetmelik ve teamül gereği olduğunu, bu görevlendirmelerden herhangi bir ücret veya maaş kesinlikle alınmadığını, Üniversitemizde mevcut Profesörlerden sadece prosedür işlemlerinin gerçekleşmesi için geçici Dekanlık görevlendirmesinin yapılabildiği ve diğer bütün Üniversitelerde de bu yöntemin geçerli olduğu anlatılmasına rağmen haberi servis eden malum medya olumsuz algı oluşturma yolunu seçmiştir.