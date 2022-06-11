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Gündem Nihat Hatipoğlu ile ilgili flaş gelişme
Gündem

Nihat Hatipoğlu ile ilgili flaş gelişme

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun YÖK'ten istifa ettiği ileri sürülmüştü. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin 11 haziran 2022 tarihli sayısında yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 12:08:00 -
Nihat Hatipoğlu ile ilgili flaş gelişme

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun YÖK'ten istifa ettiği ileri sürülmüştü. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin 11 haziran 2022 tarihli sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.

Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

 

 

 

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