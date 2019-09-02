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Nihat Genç'ten çok sert tepki: Hesabını verin, neden kaçtınız

Nihat Genç, karanlık Odatv'den ayrılmasının ardından kendisine eleştirenlere sert bir tepki gösterdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:03
Nihat Genç'ten çok sert tepki: Hesabını verin, neden kaçtınız

Nihat Genç uzun süredir yazarlık yaptığı OdaTV internet sitesinde geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Genç, kendisine yöneltilen 'Zamanında niye ayrılmadın' eleştirilerine cevap verdi.

Nihat Genç, VeryansınTv'de kaleme aldığı, "ASIL SİZ HESABINI VERİN, NEDEN KAÇTINIZ" başlıklı yazısında kendisine tepki gösterenlere sert çıktı.

İşte Genç'in kaleme aldığı o satırlar:

ODA TV üzerine yazdığım yazı sonrası, önce ciddiye almadım, sonra aklı başında yazarların da yazdığını görünce, ne oluyor, dedim, işte açıklıyorum. Nihat Genç, 2011’de Soner Yalçın malum o yazıyı yazınca niye ODA TV’den o zaman ayrılmadın diye soruyor.

Bunlar kafayı mı yemiş, üstelik, o malum yazının altına bu yazıya katılmadığımı editör sınırlarını dahi aşarak karşı notumu yazmışım.

O günleri hatırlayın, muhalif tek basın organı yok, binlerce savunmasız insan içeride yatıyor ve o günlerde bütün basın yayın organları ‘baskı ve kontrol’ altındaydı, yüzlerce subay içerideyken kimse gıkını çıkartamıyordu.

Yani binlerce savunmasız insanın mahkeme ifade ve savunmalarını yayınlayacak tek yayın organı yoktu.

ODA TV olarak kendimize şöyle kutsal bir görev seçtik. İçeridekileri dünyada duyulmamış acımasız yalan iftiralarla boğuyorlar yok ediyorlar. Oysa belgeler kanıtlar çok farklı ve avukatlar bambaşka şeyler söylüyor ve seslerini kimseye duyuramıyor. Bu yüzden ODA TV olarak bu masum insanların savunma metinlerini yayınlamak tarihi görevimizdir.

Bu boyumuzu aşan çok büyük bir görevdi ve ODA TV bu rolünü kahramanca yerine getirdi.

Ve o günlerde tuhaf şeyler de oldu. Bugüne kadar söylemedik. Birçok yazarımız korkudan ODA TV’yi bırakıp kaçıyordu. Tek başımıza kalmıştık. Arkadaşlarıma, korku insani bir şeydir, bu arkadaşların tırsıp kaçtıklarını asla yazıp çizmeyelim.

Sözümüzde durduk, kaçanların ismini ağzımızdan kaçırmadık, teşhir etmedik.

‘Allah, Allah, siz kafayı mı yediniz?’

İşte o malum yazı yayınlanınca bugün Kemalist geçinen bir yazarımız ve şimdi içerde olan şaibeli bir yazar, bana telefon etti ve ‘Nihat, biz ayrılıyoruz, sen de hemen bırakıp çık’, dediler.

‘Allah, Allah, siz kafayı mı yediniz?’, dedim.

İçeride binlerce insan yatıyor, savunma mahkeme ifadelerini nerede yayınlayacağız, ne şekilsiniz lan siz, elimizdeki tek muhalif yeri de ve bu en zor günlerde cepheyi bırakıp kaçalım, bu mudur, derdiniz?

Nihat Genç niye o günlerde bırakıp kaçmadın?’ diyor

O gün bırakıp kaçanlar, bugün o günlerin vahim manzarasını çoktan unutup, ‘Nihat Genç niye o günlerde bırakıp kaçmadın?’ diyor.

O günlerde o işgal günlerinde ODA TV kahramanca savaş verdi ve o günlerde ODA TV’nin yıkılmaz dönmez sarsılmaz bir yazarı olarak elde kılıç savaşmak en büyük gururumdur.

Asıl siz hesabını verin en zor günlerde cepheyi terk etmenin yoğun ateş ve saldırıların en yoğun olduğu günlerde bırakıp kaçmanın ve içerideki binlerce savunmasız insanı yalnız bırakmanın utancıyla bugün nasıl yaşıyorsunuz?

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:03
  1. Nihat Genç
  2. Nihat Genç odatv

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