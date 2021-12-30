Nihat Genç, kendisini eleştiren Ümit Özat'ı yerin dibine soktu: Etekli erkek aşkınıza da ben şaşırdım!

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Nihat Genç, sahnede giydiği etekle soytarılık yapan Bartu Küçükçağlayan'a yönelik ifadeleri nedeniyle kendisini eleştiren Ümit Özat'a tepki göstererek, "Ey millet içinizde varsa başka süslü etek hevesi olan, acele etsin, her yiğide nasip olmaz özgürce(!) etek giymesi, vallahi, bize de hoş gelir seyretmesi!" ifadelerini kullandı.

Kültürel yozlaşma ile özellikle genç kitleyi hedef alarak ülkemizde Batı'nın ahlaksızlığını yaymaya çalışan seküler kesimin rezilliklerine son örnek Bartu Küçükçağlayan oldu.

Bartu Küçükçağlayan etekle sahneye çıktı

Yalan Dünya dizisindeki ‘Orçun’ karakteri ile tanınan Bartu Küçükçağlayan, solisti olduğu grubun konserine etekle çıkarak haya perdesini iyice yırttı. Ünlü isim, mor taytın üzerine giydiği yeşil mini etek ve bacağına taktığı fosforlu yeşil bant ile sahnede dans edip şarkı söyledi.

Nihat Genç tepki gösterdi

Magazin medyası tarafından süslü ifadelerle pazarlanan rezilliğe tepki yağdı. Kemalist gazeteci yazar Nihat Genç de tepki gösterenlerden biri oldu. Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bartu Küçükçağlayan adlı şarkıcı sahneye yeşil etekle çıkıyor, magazin dünyası yıkılıyor, 'Ne olmuş canım, bir dolar fırtınasıydı, geldi geçti, indi çıktı, ne olmuş ki' diyenlere gelsin, hasar çok ağır diyorum, fırtına delmiş geçmiş, işte hortum sonrası memleketten manzaralar:

Ümit Özat rezilliğin üzerine tüy dikti!

Ümit Özat ise 'sahne şovu' olarak lanse edilen ucubeliğe tepki gösterdiği için Nihat Genç'i hedef aldı. 'Deli dolu insanların neşesini sömürmekte üstünüze yok' diyerek yaşanan rezilliğin üzerine tüy diken Özat, "Deli dolu insanların neşesini sömürmekte üstünüze yok. Bir dans şovu ya da buna benzer bir kareografinin, hatta ve hatta arkadaşla girilmiş bir iddianın bile sonucu olabilir bu. Sizi ilgilendiren kısmı anlamadım. Sizin eteğinizi mi giydi?" şeklinde konuştu.

'Etekli erkek aşkınıza da ben şaşırdım'

Özat tarafından eleştirilen Nihat Genç ise, yaptığı yorumla Özat'ı yerin dibine soktu. 'Etekli erkek aşkınıza da ben şaşırdım' diyen Genç, Özat'ı adeta tokatlayarak şu ifadeleri kullandı:

Eteğe şaşırmadın da hayretimize mi şaşırdın Ümit bey! Vallahi etekli erkek aşkınıza da ben şaşırdım. Ey millet içinizde varsa başka süslü etek hevesi olan, acele etsin, her yiğide nasip olmaz özgürce(!) etek giymesi, vallahi, bize de hoş gelir seyretmesi!