Nihat Ergün'den istifa açıklaması!

Sezai Erhan Yeniakit.com.tr

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile birlikte yeni parti kuruluşu içinde yer aldığı öne sürülen eski bakanlardan Nihat Ergün, “İstifa ettiğim doğru değildir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp, parti kuruculuğundan ayrılan ve AK Parti’den istifa eden Ali Babacan'ın ardından, yeni oluşum içinde yer alacağı belirtilen bazı isimlerde, AK Parti ile yollarını ayırmaya başladı. Bu isimlerden ilk iki isim, Babacan ile birlikte yeni parti oluşumu içinde etkin rol alan eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin oldu.

Ben istifa etmedim

Babacan’ın kuracağı partide adı geçen ve AK Parti’de istifa edeceği öne sürülen eski bakanlardan Nihat Ergün’e ulaşan Yeni Akit, istifa ettiği iddialarını yalanladı. Ergün, “İstifa ettiğimi iddia edenler, en doğru bilgiyi partiden öğrenebilirler” dedi.