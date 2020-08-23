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Dünya Nihat Doğan'dan skandal sözler
Dünya

Nihat Doğan'dan skandal sözler

Geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li belediyelerin terör bağlantıları nedeniyle görevden alınmasından rahatsız olan Nihat Doğan’dan yeni açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 15:11:00 -
Nihat Doğan'dan skandal sözler

Ara ara ilginç çıkışlarda bulunan Nihat Doğan, yine piyasaya çıktı. Gündemi ise yine aynı... Doğan yeniden terör bağlantıları nedeniyle görevden alınan HDP'li yöneticilere sahip çıktı.

Biz10 TV’de konuşan Nihat Doğan, geçmişte AK Parti’ye oy verdiğini ve HDP’ye hiçbir zaman oy vermediğini öne sürerek, ‘Kürt yöneticilerin içeride olmasından büyük rahatsızlık duyuyorum’ diyerek terör bağlantıları nedeniyle cezaevinde bulunan HDP’li isimlere açıkça sahip çıktı.

Her rejim kendini başa getirmek için Kürt kanından besleniyor’ diyen Nihat Doğan, AK Parti’ye skandal suçlamalarda bulundu.

Terör örgütü PKK ile açıkça ilişki kuran HDP’ye zulüm yapıldığını söyleyerek akılalmaz ifadeler kullanan Nihat Doğan, içeride bulunan yöneticilerin fikirlerinden dolayı cezaevinde olduklarını iddia etti.

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Yorumlar

Tolga

Görevden alınan belediyelerde yapılan yolsuzluk hırsızlık hdp belediyelerden fazla YouTube izleyin doğruları göreceksiniz.
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Cgkl

Asıl bir açıklama Nihat dağanı taktir ediyorum  
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