Nihat Atamtürk: "Yakın Savunma Semineri düzenleyeceğiz"

World Defence Anti-Terror Federation Avrupa Temsilcisi Sifu Nihat Atamtürk, yakın zamanda Almanya’da Avrupa’nın tüm ülkelerinden katılımcıların da olacağı Yakın Savunma Semineri düzenleyeceklerini söyledi.

Almanya’nın Köln şehrinde yaşayan Dünya Chinese Boxing Federasyon Başkanı aynı zamanda World Defence Anti - Terror Federation Avrupa Temsilcisi Sifu Nihat Atamtürk, açıklamalarda bulundu. Atamtürk, "Yıllardır Almanya’da spor faaliyetleri yapıyorum. Birçok kez Avrupa şampiyonu oldum. Köln’de yıllardır spor salonu çalıştırıyorum. Burada bulunan yüzlerce Türk ve Avrupalı gence Kick Boks, Muay Thai ve Çin Boksu eğitimleri vererek gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmaya çalışıyorum. Bundan dolayı gurur duyuyorum. Almanya’da gençliğin daha serbest olmasından dolayı kötü alışkanlıklara yönelmeleri çok daha kolay oluyor. Bu gibi olayların önüne geçebilmek için gençlerin ilgisini çekiyoruz ve spor faaliyetleri yapıyoruz. Avrupa da sürekli spor galaları düzenliyoruz. Gençliği de bu sayede topluma kazandırmış oluyoruz. Sporcularımızın aileleri de bu olaydan çok memnun kalıyorlar. Gençlerimizin daha çok ilgisini çekeceği World Defence Anti - Terror Federation (WDATF) Dünya Yakın Savunma Federasyonu Avrupa temsilciliğini üstlendim. Alt yapımızı tamamladık. WDATF Avrupa yönetimini oluşturduk ve kısa bir süre sonra Avrupa’nın diğer ülkelerine de temsilcilikler verilmeye başlayacaktır.

Kısa bir süre sonra Dünya Yakın Savunma Federasyon Başkanı Yakın Savunma Sisteminin Kurucusu 10. Dan Grand Master İbrahim Aktürk, Başkan Vekili Kurucu Yardımcısı 6. Dan Grand Master Oğuzhan Aktürk, Teknik Kurul Başkanı Seyit Ahmet Belet ve eğitmenler eşliğinde, Almanya’nın Köln şehrinde, Avrupa’nın tüm ülkelerinden katılımcılar ile Yakın Savunma Semineri düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.