Niğde'de suç ve suçlulara geçit yok

Niğde genelinde yürütülen çalışmalarda toplam 297 şahıs hakkında işlem başlatılırken, 5 şahıs tutuklandı.

Operasyonlarda 5 adet tabanca, 2 adet şarjör, 8 adet fişek, 3 adet motosiklet ve 1 adet oto teybi ele geçirildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

"NARKOTİK OPERASYONLARINDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ"

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Operasyonlarda,88,20 gram Sentetik Kannabinoid, 615 gram Kubar Esrar, 12,71 gram Metamfetamin,1,02 gram Eroin, 0,75 gram Kokain,0,20 gram Sentetik Kannabinoid ham maddesi, 29 kök Kenevir, 20 adet Sentetik Ecza ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Operasyonlarda, 10 bin 80 adet tütün doldurulmuş makaron, 700 paket sigara,20 litre etil alkol, 4 litre içki, 2 adet tarihi eser ele geçirildi.

"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR"

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 3 yabancı şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Şahıslar, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerince, 4 adet 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, 3 hırsızlık, 2 intihara teşebbüs, 1 ateş etme, 1 şüpheli ölüm, 1 tek taraflı ölümlü trafik kazası, 1 tek taraflı yaralanmalı trafik kazası, 1 taksirle yaralama,1 narkotik suçlar olayı olmak üzere toplam 15 olay vücut izlerinden yararlanılarak aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 13 fail tespit edildi.

"TRAFİKTE 1.425 SÜRÜCÜYE CEZA"

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama ve denetimlerde toplam 32 bin 294 araç sürücüsü kontrol edildi. İhlal yaptığı belirlenen 258'i motosiklet sürücüsü olmak üzere 1.425 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 33'ü motosiklet olmak üzere 185 araç trafikten men edildi.

Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan kontrollerde ise toplam 461 araç sürücüsü denetlendi. İhlal yaptığı tespit edilen 47'si motosiklet olmak üzere 454 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.