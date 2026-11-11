Niğde’de şampiyonluk provası: Zirve yarışı nefes kesti!
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3. Lig 3. gurupta 25 puanla şampiyonluk yarışını sürdüren Niğde Belediyespor ile 27 puanla grup birinci Malatya Yeşilyurt Spor, şampiyonluk provasına dönen nefes kesen bir karşılaşmaya imza attı. Peş peşe karşılıklı gol düellosuna sahne olan iki güçlü şampiyonluk adayının karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı
Dursun SUNA / Niğde
TFF 3. Lig'de zirve mücadelesini yakından ilgilendiren haftanın en önemli karşılaşmasında Niğde Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği grup lideri Malatya Yeşilyurtspor ile 2-2 berabere kaldı.
Niğde 5 Şubat Stadyumu'nda taraftarının desteğiyle sahaya çıkan kırmızı-lacivertli temsilcimiz, karşılaşmaya etkili başladı. Mücadelenin 20. dakikasında İbrahim Koca'nın kafa vuruşuyla topu ağlara göndermesi üzerine Niğde Belediyespor 1-0 öne geçti. Golden sonra beraberlik arayışını sürdüren konuk ekip, 44. dakikada Ahmet Yağız Mengi ile skoru 1-1'e getirdi.
İKİNCİ YARI SOLUKSUZ GEÇTİ
İkinci yarıya hızlı başlayan Malatya Yeşilyurt Spor, 53. dakikada Enes Nalbantoplu'nun penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Ancak Niğde Belediyespor pes etmedi. Mücadelenin 62. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan İbrahim Koca, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek skoru 2-2'ye taşıdı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında konuk Malatya Yeşilyurt Spor oyunda üstünlük kurdu. Özellikle son dakikalarda oyun tek kaleye dönerken etkili defans yapan kırmızı-lacivertli ekip, skoru korumayı başardı. Hakemin 90+5. dakikada bitiş düdüğünü çalmasıyla mücadele 2-2 sona erdi.
Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da liderlik mücadelesini sürdürürken, Niğde Belediyespor taraftarı etkili mücadeleyi ayakta alkışladı.