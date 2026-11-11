Niğde’de şampiyonluk provası: Zirve yarışı nefes kesti!

Dursun SUNA / Niğde

TFF 3. Lig'de zirve mücadelesini yakından ilgilendiren haftanın en önemli karşılaşmasında Niğde Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği grup lideri Malatya Yeşilyurtspor ile 2-2 berabere kaldı.

Niğde 5 Şubat Stadyumu'nda taraftarının desteğiyle sahaya çıkan kırmızı-lacivertli temsilcimiz, karşılaşmaya etkili başladı. Mücadelenin 20. dakikasında İbrahim Koca'nın kafa vuruşuyla topu ağlara göndermesi üzerine Niğde Belediyespor 1-0 öne geçti. Golden sonra beraberlik arayışını sürdüren konuk ekip, 44. dakikada Ahmet Yağız Mengi ile skoru 1-1'e getirdi.

İKİNCİ YARI SOLUKSUZ GEÇTİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Malatya Yeşilyurt Spor, 53. dakikada Enes Nalbantoplu'nun penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Ancak Niğde Belediyespor pes etmedi. Mücadelenin 62. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan İbrahim Koca, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek skoru 2-2'ye taşıdı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında konuk Malatya Yeşilyurt Spor oyunda üstünlük kurdu. Özellikle son dakikalarda oyun tek kaleye dönerken etkili defans yapan kırmızı-lacivertli ekip, skoru korumayı başardı. Hakemin 90+5. dakikada bitiş düdüğünü çalmasıyla mücadele 2-2 sona erdi.

Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da liderlik mücadelesini sürdürürken, Niğde Belediyespor taraftarı etkili mücadeleyi ayakta alkışladı.