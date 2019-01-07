Niğde'de markete eşeğiyle giren adam ifade verdi: Şaka yaptım

Naylon poşetlerin kullanımının azaltılması amacıyla 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren uygulama ile poşetlerin 25 kuruş ücretlendirilmesi tüm yurtta farklı tepkilere sahne olurken, Niğde'de yaşanan olay sosyal medyada çok konuşuldu.

Niğde'nin merkez Terminal caddesindeki bir markete yöresel kıyafetler giyip eşekle gelen ve market çalışanları ile müşterilerin şaşkın bakışları arasında alışveriş yapan bir kişi, aldığı ürünleri eşeğin üzerindeki heybeye doldurdu.

Market müdürü çıktı

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Görüntülerin yayınlanması üzerine yapılan araştırmada eşekle alışveriş yapan kişinin, marketin müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıktı. Görüntülerle ilgili olarak emniyete davet edilen Gün'in amacının poşet ücretlerini protesto etmek olmadığını, şaka için yaptığını söylediği belirtildi.