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Niğde'de markete eşeğiyle giren adam ifade verdi: Şaka yaptım

Naylon poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin Niğde'de kendince bir tepki göstermek amacıyla alışveriş torbalarını markete soktuğu eşeğine yükleyen kişi emniyetteki ifadesinde ise amacının protesto olmadığını, şaka yaptığını dile getirdi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:27
Niğde'de markete eşeğiyle giren adam ifade verdi: Şaka yaptım

Naylon poşetlerin kullanımının azaltılması amacıyla 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren uygulama ile poşetlerin 25 kuruş ücretlendirilmesi tüm yurtta farklı tepkilere sahne olurken, Niğde'de yaşanan olay sosyal medyada çok konuşuldu.

Niğde'nin merkez Terminal caddesindeki bir markete yöresel kıyafetler giyip eşekle gelen ve market çalışanları ile müşterilerin şaşkın bakışları arasında alışveriş yapan bir kişi, aldığı ürünleri eşeğin üzerindeki heybeye doldurdu.

Market müdürü çıktı

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Görüntülerin yayınlanması üzerine yapılan araştırmada eşekle alışveriş yapan kişinin, marketin müdürü Halil Gün olduğu ortaya çıktı. Görüntülerle ilgili olarak emniyete davet edilen Gün'in amacının poşet ücretlerini protesto etmek olmadığını, şaka için yaptığını söylediği belirtildi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:27
  1. Niğde
  2. Naylon poşet
  3. sosyal medya
  4. Halil Gün
  5. markete eşeğiyle girdi
  6. naylon poşet protestosu

YORUM YAZ

  • samimsamim20 dk önce
    ulan ne kadar kaypak bi millet olduk be bir kerede inandığınızın arkasında olun yanlışta olsa dansöz gibi kıvırmayın
  • HMHM23 dk önce
    Külahimin müdürü! Senin Hijyen kurallarindan haberein varmi, Saka yapmis, baska yermi bulamadin onun icin. Marketini bir ayligina kapatsinlar, anca temizlrsin icini. Kivirmada Akpinarida gectin sen.
  • Türk oglu türk Türk oglu türk 25 dk önce
    Silahsiz eseklerlen terör örgütü kurmaktan hakkinda dava acilmistir. Yok yani gercektenmi birde sartli olarak serbes birakmislar cunki eseklen beraber iceri alinmasi kanunlara aykiriymis. Ozaman desene emice bu esek seni kurtarmis. Ama ben genede inanmiyorum eseklen ifadeye gittigine yahu yoksa bu bir essek sakasimi

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