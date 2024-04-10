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Aktüel Niğde'de kayganlaşan zemin zincirleme kazaya sebep oldu!
Aktüel

Niğde'de kayganlaşan zemin zincirleme kazaya sebep oldu!

Yeniakit Publisher
2024-04-10 19:17:00 - 2024-04-10 19:19:51
Niğde'de kayganlaşan zemin zincirleme kazaya sebep oldu!

Niğde-Kayseri yolunda etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle kayganlaşan zemin zincirleme trafik kazasına sebep oldu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Niğde-Kayseri yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası yaşanan zincirleme kazaya 4 aracın karıştı.

Olay yerine emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2'si çocuk olmak üzere 8 yaralı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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