Niğde'de kayganlaşan zemin zincirleme kazaya sebep oldu!
Niğde-Kayseri yolunda etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle kayganlaşan zemin zincirleme trafik kazasına sebep oldu.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Niğde-Kayseri yolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası yaşanan zincirleme kazaya 4 aracın karıştı.
Olay yerine emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2'si çocuk olmak üzere 8 yaralı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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