Niğde'de "Gezen Sinema Tırı" sinemaseverlerle buluştu

NİĞDE (AA) - Niğde'de, "Gezen Sinema Tırı" ile açık havada çocuklar için "Rafadan Tayfa", yetişkinler için "Türkler Geliyor" filmlerinin gösterimi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle başta çocuklar olmak üzere herkesi ücretsiz sinemayla buluşturmayı hedefleyen "Gezen Sinema Tırı" İlhanlı Mahallesi'nde gösterime başladı.

Açık havada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen etkinlikte, çocuklar için "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" yetişkinler için "Türkler Geliyor" filmlerinin gösterimi yapıldı.

Çizgi film izlemeye gelen Efe Yıldırım, AA muhabirine, açık havada, çizgi film izlemenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Elif Sena Çınar ise açık havada ilk defa film izlediğini belirterek "Açık havada çizgi film izlemek hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Özellikle pandemi sürecinde çok iyi oldu. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Etkinlik kapsamında 28 Ekim'de Nar Mahallesi Şehit Serdal Güneş İmam Hatip Lisesinde "Can Dostlar" ve "Çınar Ağacı", 29 Ekim'de Ömer Halisdemir Meydanı'nda "Doru" ve "Çanakkale Yolun Sonu", 30 Ekim'de Selçuk Mahallesi Binevler Camisi parkı önünde "Rafadan Tayfa" ve "Bana Masal Anlatma", 31 Ekim'de Efendibey Mahallesi Gazi İlköğretim Okulunda "Can Dostlar" ve "Kardeşim Benim 2", 1 Kasım'da ise Özbelde Şehit Gökhan Altınalana Ortaokulunda "Doru" ve "Dağ 2" filmlerinin gösterimi yapılacak.