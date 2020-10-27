  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Niğde'de "Gezen Sinema Tırı" sinemaseverlerle buluştu
Aktüel

Niğde'de "Gezen Sinema Tırı" sinemaseverlerle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-27 19:19:46 -
Niğde'de "Gezen Sinema Tırı" sinemaseverlerle buluştu

NİĞDE (AA) - Niğde'de, "Gezen Sinema Tırı" ile açık havada çocuklar için "Rafadan Tayfa", yetişkinler için "Türkler Geliyor" filmlerinin gösterimi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle başta çocuklar olmak üzere herkesi ücretsiz sinemayla buluşturmayı hedefleyen "Gezen Sinema Tırı" İlhanlı Mahallesi'nde gösterime başladı.

Açık havada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen etkinlikte, çocuklar için "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" yetişkinler için "Türkler Geliyor" filmlerinin gösterimi yapıldı.

Çizgi film izlemeye gelen Efe Yıldırım, AA muhabirine, açık havada, çizgi film izlemenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Elif Sena Çınar ise açık havada ilk defa film izlediğini belirterek "Açık havada çizgi film izlemek hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Özellikle pandemi sürecinde çok iyi oldu. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Etkinlik kapsamında 28 Ekim'de Nar Mahallesi Şehit Serdal Güneş İmam Hatip Lisesinde "Can Dostlar" ve "Çınar Ağacı", 29 Ekim'de Ömer Halisdemir Meydanı'nda "Doru" ve "Çanakkale Yolun Sonu", 30 Ekim'de Selçuk Mahallesi Binevler Camisi parkı önünde "Rafadan Tayfa" ve "Bana Masal Anlatma", 31 Ekim'de Efendibey Mahallesi Gazi İlköğretim Okulunda "Can Dostlar" ve "Kardeşim Benim 2", 1 Kasım'da ise Özbelde Şehit Gökhan Altınalana Ortaokulunda "Doru" ve "Dağ 2" filmlerinin gösterimi yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama
Siyaset

Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama

CHP Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, terör örgütü PKK'yı aklamaya çalıştı. Twitter hesabından paylaşım yapan CHP'..
Bakan Fatih Dönmez açıkladı! ‘Türkiye’nin en büyük mega projesi’
Aktüel

Bakan Fatih Dönmez açıkladı! ‘Türkiye’nin en büyük mega projesi’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde 5,4 milyar metreküp doğal gaz depolanacağını ..
Bugün ne pişirsem | Kıymasız karnıyarık nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Bugün ne pişirsem | Kıymasız karnıyarık nasıl yapılır?

Kolay karnıyarık tarifi | Lezzetli bir akşam yemeği için ne pişirsem sorusuna cevap arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Bu akşam sofranıza leziz ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay