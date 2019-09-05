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"Niğde U12 Cup" futbol turnuvası başladı

- 12 yaş altı futbol takımlarının mücadele ettiği turnuvanın açılışına, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da katıldı

05 Eylül 2019 Perşembe 15:49
"Niğde U12 Cup" futbol turnuvası başladı


NİĞDE (AA) - 12 yaş altı futbol takımlarının mücadele ettiği "Niğde U12 Cup" turnuvası Niğde'de başladı.

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Niğde Anadolu Kulübü tarafından düzenlenen turnuvanın müsabakaları 5 Şubat Stadı'nda yapılıyor.

Turnuvanın açılış töreninde konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, düzenledikleri bu organizasyon ile futbolu tabana yaymayı, futbolun altyapısını güçlendirmeyi ve genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Niğde’de genç yetenekleri yetiştirip hem Türk hem de dünya takımlarında top koşturmalarını sağlamak adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Vali Şimşek, "Çocukların sağlıklı beslenmesi ve her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutulması anlamında Sağlıklı Çocuk Projesi yaptık, çocukların futbolla buluşturulması için Çocuk Tribünü ile Niğde'de bir futbol okulu açtık." diye konuştu.

Törene katılanlardan Altınordu Spor Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da turnuvaya gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, "Niğde'de güzel şeyler yapacağız. Bizim birinci sloganımız iyi birey, iyi vatandaş ve iyi sporcu." İfadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da "Bu tür organizasyonları biz Avrupa' da görürdük. Şimdi ülkemizde bu tür organizasyonlar sayesinde çok iyi insanlar ve çok iyi futbolcular çıkacak." dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise kolaycılığın yaşandığı bu dönemde Altınordu Spor Kulübünün çok anlamlı bir hamle başlattığını vurguladı.

Konuşmaların ardından organizasyona katılan Fenerbahçe, Galatasaray, Altınordu, Niğde Anadolu, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Gazişehir Gaziantep, Konyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Osmanlıspor ve Adana Demirspor kulüplerinin 12 yaş altı takımları, iki grup halinde müsabakalara başladı.

Gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar yarın finale kalmak için mücadele edecek.

"Niğde U12 Cup" turnuvasının açılışına Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Vekili Asım Acar, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, İl Sağlık Müdürü Ertan Değirmencioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, kamu kurum müdürleri ve sporcular da katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:49
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