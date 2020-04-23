Niğde Belediye Başkanı Emrah Başkan Özdemir’den 23 Nisan Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, tüm çocukların bayramını kutladığını belirterek, “Bu özel ve güzel günde tüm halkımızın ve de özellikle bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum’’ dedi.

Başkan Özdemir, mesajına şu sözlerle devam etti: “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla çıkılan yolda, ecdadımız birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Milli egemenliği tesis eden ilk Meclis, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakarlıkların timsali olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünyada eşine az rastlanır bir maziye ve büyüklüğe sahiptir. Varlığını hürriyetine adamış bir milletin temsil edildiği; milli iradenin kalbi Meclisimizin açıldığı gün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hatta bütün dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir. 23 Nisan Türk Milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve Milletin bağımsızlığını, tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Ulusal egemenlik vurgusunun ve kararlılığının yanında dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram vardır ki o da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramıdır.Bu yıl, ne yazık ki Milli Egemenliğimizin 100’üncü Yılı’nı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeni ile meydanlarda coşku ile kutlayamıyoruz. Sağlığımız ve gelecek güzel günler için evlerimizde kalmak zorundayız. Ben, bugünün evden çıkmadan da coşku ile kutlanacağına inanıyorum. Sevginin, masumiyetin, umudun, kardeşliğin ve barışın temsilcileri olarak, dünyaya en anlamlı gözlerle bakan, bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.