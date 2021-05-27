NG Grup, pandemide 5 milyarlık yatırım yaptı

Antalya Kemer Göynük’te konumlanan NG Phaselis Bay Oteli’nin tanıtım toplantısında konuşan Erkan Güral, “NG Ailesi olarak girdiğimiz hemen her sektörde zoru başarma ve iddialı olanı yapma hedefimiz var” dedi. NG Grup olarak pandemiye rağmen yatırımlara devam ettiklerini Erkan Güral, “Biz yatırımlarımıza ve istihdama hız kesmeden devam ettik. Seramik, turizm ve porselen sektörlerinde yaklaşık 5 milyar TL’yi bulan yatırımı ülke ekonomisine kazandırdık. Yine pandemi koşullarında sadece turizmde 1.200 kişiye yeni iş imkanı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.