NFT ile satış nasıl yapılır? NFT nasıl oluşturulur?

Değiştirilemez Token (NFT), dijital sanat veya dijital koleksiyon olarak da biliniyor. Dijital dünyada yaratılmış ya da fiziksel dünyada var olan eser, an, durumun orijinallik durumu, özgeçmişinde ki olayları, mülkiyet geçmişini güvenli bir şekilde kayıt altına alınarak sunulun dijital varlıklardır. Bir tweeti, bir tabloyu, bir oyun kahramanını, bir anı, bir gif'i, bir futbolcu kartını vb. nesneleri temsil eden dijital sertifikalardır. Gazeteci Cüneyt Özdemir’in tweet satması ile NFT satışı merak ediliyor. Cüneyt Özdemir Twitter hesabından attığı tweeti NFT yöntem ile satarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

Özdemir, 26 Mart Cuma günü bir Twitter gönderisini NFT haline dönüştürdü. Paylaşımda sadece "Bu tweet bir ‘SANAT ESERİ’dir! #merhabaNFT" ifadeleri yer almıştı. Cüneyt Özdemir, Valuables isimli açık arttırma platformu üzerinden tweet’ini satışa çıkardı.

NFT nasıl alınır?

Herhangi bir dijital görüntü NFT olarak satın alınabilir. Ancak, özellikle yeni başlayan kişiler için, satın alırken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç nokta vardır. Hangi pazardan satın alacağınıza, onu saklamak için ne tür bir dijital cüzdan gerektiğine ve satışı tamamlamak için ne tür bir kripto para birimine ihtiyacınız olduğuna karar vermeniz gerekecek.

En yaygın NFT pazarlarından bazıları OpenSea, Mintable, Nifty Gateway ve Rarible'dır. Daha spesifik NFT türleri ( Herhangi bir futbol veya basketbol karşılaşmasında giyilen forma, top gibi) için niş pazar yerleri de mevcut. Ancak ücretlere karşı dikkatli olun. Bazı pazarlar, blok zincirindeki işlemi tamamlamak için gereken enerji olan bir "gaz" ücreti alır. Diğer ücretler, doları ethereum'a (NFT'leri satın almak için en yaygın olarak kullanılan para birimi) dönüştürme ve kapatma masraflarını içerebilir.

NFT nasıl satılır?

NFT'ler ayrıca pazar yerlerinde satılır ve süreç platformdan platforma değişebilir. İçeriğinizi esasen bir pazara yükleyeceksiniz ve ardından onu bir NFT'ye dönüştürmek için talimatları uygulayacaksınız. Çalışmanın açıklaması ve fiyatlandırma gibi ayrıntıları belirleyebileceksiniz. Hatta sizden sonraki sahibinin satışından da komisyon elde edebilirsiniz.