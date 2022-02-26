Neyse ki yanlıştan dönüldü!.. İHL öğrencileri maçı değil, Cuma Namazı'nı tercih etti

2021-2022 İstanbul Okul Sporlarının düzenlediği Küçük Erkekler İstanbul Sıralaması 2. Tur maçları kapsamında Eyüp Sultan Asım’ın Nesli İmam Hatip Ortaokulu ve Beykoz Anadolu Hisarı Ortaokulu arasındaki 25 Şubat Cuma saat 13’teki maç, Cuma saatine denk geldiği için Asım’ın Nesli Ortaokulu spor takımı maçın ertelenmesini istedi.

Bu istek kabul edilmeyince imam hatip takımı, maç yerine Cuma namazı kılmayı seçti. Cuma namazına giden Asım’ın Nesli İmam Hatip Ortaokulu takımı maça çıkmadığı gerekçesiyle hükmen yenik sayıldı. Grupta iddialı olan sporcular, büyük bir hayal kırıklığı ve moral bozukluğu yaşadılar.

Okul müdürü, çocukları Cuma namazı kılmayı tercih eden öğrencileri tebrik etti ve asıl kazananın onlar olduğunu söyledi ve onları ödüllendirdi. Okul idaresi ve velilerin itirazı, ilçe milli eğitim müdürlüğünün devreye girmesiyle İl Gençlik Spor Müdürlüğü yanlıştan döndü. Asım’ın Nesli İmam Hatip Ortaokulu müdürü ve okul takımından özür dileyerek maçın Salı günü oynanmasına karar verdi.

Yanlışın düzeltilmesi ve maçın oynanacak olması okul idaresi ve okul takımına büyük bir sevinç yaşattı. Böylece spor dünyasındaki inanan insanların değer yargılarını önemsemeyen yaklaşım değişmiş oldu. İl Gençlik Spor Müdürlüğü yetkililerini maç saatlerini düzenlerken daha dikkatli davranmaya davet ediyoruz ve yanlışı düzelttikleri için tebrik ediyoruz.