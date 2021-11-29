Neymar sahayı ağlayarak terk etti! Kötü haber geldi

Fransa Ligue 1'de lider PSG, St.Etienne deplasmanında Neymar'ı kaybetti. Brezilyalı yıldız, maçın 83. dakikasında Macon'un bileğine doğru yaptığı sert müdahalesi sonrası acı içerisinde yerde kaldı.

Uzun süre sahada tedavisi yapılan 29 yaşındaki oyuncu, gözyaşları içerisinde sedyeyle kenara taşındı.

Paris Saint Germain teknik direktörü Mauricio Pochettino da maçın ardından yaptığı açıklamada "Neymar umarım yakında takıma geri döner. Görüntüleri izledim, pek hoş değil. Durum pek iyi gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

RMC Sports, ambulansla hastaneye kaldırılan Neymar'ın 1.5 ay sahalardan uzak kalabileceğini yazdı. Haberde, PSG sağlık heyetinin yapılan ilk kontrolde Brezilyalı oyuncunun bileğinde büyük bir burkulma tespit ettiği belirtildi. Neymar'ın sakatlığının ne kadar ciddi olduğunun ise hastanede yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

Sambacı'nın sahalara 10 Ocak'tan önce dönemeyeceği ve bu durumda PSG'nin 5'i lig toplam 7 maçında forma giyemeyeceği vurgulandı.

Neymar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "İyileşeceğim. Ne yazık ki bu aksilikler sporcunun hayatının bir parçası. Şimdi başımızı dik tutup önümüze bakalım. Daha iyi ve daha güçlü döneceğim" ifadelerini kullandı.

PSG'in Brezilyalı yıldızı 2017'de transfer olduğu Fransız ekibinde 15 ciddi sakatlık geçirdi. Neymar'ın en uzun süren sakatlıklarını ise Şubat 2018 (90 gün) ve Ocak 2019 (85 gün) tarihlerinde yaşamıştı.