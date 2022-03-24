Neymar hakkında skandal iddia

Yıllardır yaptığı yatırımlar, sükseli transferlerle Şampiyonlar Ligi'nde zirveye ulaşmaya çalışan Paris Saint-Germain bu sezonki Messi'li kadrosuna rağmen çeyrek final göremeden elendi.

Fransız temsilcisinde Kylian Mbappe haricindeki oyuncuların hepsi tepki görürken Lionel Messi ve Neymar'a büyük tepki gösterildi.

PSG'nin iç saha maçlarında tribünler top Neymar'ın ayağına geldiğinde Brezilyalı oyuncuyu ıslıkları ve yuhaladı.

RMC Spor muhabirlerinden Daniel Riolo'nun haberine göre baskıların altında ezilen Brezilyalı süperstar antrenmanlara ayık gelemiyor. After Foot programında konuşan Riolo, Neymar için, "Neymar, PSG için problem. Artık antrenman yapmıyor ve her sabah tesislere sarhoş geliyor." dedi.

Tarihin en pahalı transferi olarak Barcelona'dan PSG'ye giden Neymar bu sezon Fransız ekibiyle ligde 15 maçta forma giydi ve 3 gol attı.