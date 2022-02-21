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Spor Neymar gemileri yaktı
Spor

Neymar gemileri yaktı

Fransa'da Paris Saint-Germain forması giyen Neymar, ileride MLS'te forma giymek istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 07:51:00 -
Neymar gemileri yaktı

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre bir Twitch yayınında konuşan yıldız futbolcu eski takımı Santos'ta yeniden forma giymek istediğini belirterek, "Gerçekten tekrar Santos için oynamak istiyorum, gerçekten özlediğim şey oradaki harika stadyumda oynamak." dedi.

Santos başkanı Andres Rueda daha önce yaptığı açıklamalarda, kulübün kapılarının Neymar için her zaman açık olacağını dile getirmişti.

MLS hayali

Neymar kariyerinin bir bölümünde ABD'de de oynamak istediğini söyleyerek, "En azından bir sezon için Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten oynamak istiyorum. Neden Amerika? Çünkü kısa bir şampiyona. 3 veya 4 aylık bir tatilin var (Gülerek)." ifadelerinde bulundu.

2017 yılında Barcelona'dan ayrılarak Fransız devi PSG'nin yolunu tutan Brezilyalı yıldız futbolcunun takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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