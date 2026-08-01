Öksürük nasıl geçer? Ne işe yarar? İşte bu vatandaşların yararlanabileceği bal ile yapılan 5 besin: 3 karışım

Gıcık haline gelen öksürüğü geçirmek için evde yapabileceğiniz doğal karışım tarifleri...

Öksürüğe karşı karabiber çayı: uzman isimlerin önerdiği çay.

Karabiber, dolaşımı ve balgam akışını hareketlendirir. Bal, katıldığında ise öksürüğü tamamen yatıştırır. Bu karışım doğal bir antibiyotik niteliği taşır.

Öksürüğe karşı karabiber çayının hazırlanışı:

Bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 2 yemek kaşığı bal ile bir fincanda karıştırılır. Üzerine kaynar su dökülür. 15 dakika kadar demlendikten sonra süzülür ve içmeye hazır hale gelir. Balgamlı halde gelen öksürüğü geçirmek için karabiber çayını deneyebilirsiniz.

1-Öksürüğe karşı kekik - bal

Üst solunum yolları enfeksiyonlarına, bronşit gibi hastalıklara çok iyi gelir. Bu hastalıklar öksürük yapan hastalıklar olduğu için bu öksürüğü geçirmek için kekik kullanılır. Kekik yaprağı, ispatlanmış bir öksürük ilacıdır. İçine bal katılmış kekik çayı daha faydalı olacaktır.



2-Öksürüğe karşı limon - karabiber - tuz

Bir limonu dörde bölün. Böldüğünüz parçalardan birinin üzerine karabiber ve tuz atın. İyileşmenin hızlanması için limonu yiyin. C vitamini ile bağışıklığınız güçlenirken, nefes alışınız da rahatlar. Öksürük için ideal bir yiyecektir.

3-Öksürüğe karşı badem - portakal suyu

Bademleri rondo yardımıyla parçalayın. Birkaç çay kaşığı parçalanmış bademi, bir fincan portakal suyu ile karıştırın. Öksürüğünüze çok iyi gelecek bir karışımdır.

Not: Öksürme sebebiniz; astım, allerji gibi hastalıklar da olabilir. Her ihtimale karşı, uzman bir doktora başvurunuz.

Öksürüğü hafifleten ve boğazı yumuşatan en etkili 5 besin bal, limon, kekik, karabiber, badem ve portakal suyudur. Bu gıdalar tahrişi azaltır ve bağışıklığı destekler.

Bal, vitamin ve enzim içeriğiyle bağışıklığı güçlendiren, öksürüğü hafifleten ve enerji veren doğal bir besindir. Çeşitli gıdalarla birleştirildiğinde şifalı etkileri artar.

Bal ile Yapılan Öne Çıkan Diğer Karışımlar ve Faydaları

Bal ve Limon: Boğazı yumuşatır, öksürüğe iyi gelir ve C vitamini desteğiyle vücut direncini artırır.Bal ve Zencefil: Sindirimi destekler, mide bulantısını azaltır ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korur.

Bal ve Tarçın: Metabolizmayı hızlandırır, kan şekerini ve dolaşımını dengelemeye yardımcı olur.

Bal ve Ceviz: Beyin fonksiyonlarını destekler, hafızayı güçlendirir ve uzun süreli enerji sağlar.

Bal ve Yoğurt (Maske): Cildi besler, iltihaplanmayı ve sivilce görünümünü azaltmaya yardımcı olur