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Gündem New York'tan Şanlıurfa'ya güzel haber! BAŞKAN Erdoğan paylaştı
Gündem

New York'tan Şanlıurfa'ya güzel haber! BAŞKAN Erdoğan paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun diyerek bir paylaşımda bulundu. ‘Tarihin Sıfır Noktası’ olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir replikası, New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 11:34:00 -
New York'tan Şanlıurfa'ya güzel haber! BAŞKAN Erdoğan paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) bahçesinde sergilenmeye başlanan Göbeklitepe'deki dikilitaşın replikasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da yer alan ve 'tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Göbeklitepe'deki dikilitaşların bir sureti, New York'taki BM binasının bahçesinde sergilenmeye başlandı. Ülkemize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında ziyaretine ilişkin bir fotoğrafa da yer verdi.

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