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Gündem New York'ta yüzlerce kişi ellerinde kefenli bebek maketleriyle Gazze için yürüdü
Gündem

New York'ta yüzlerce kişi ellerinde kefenli bebek maketleriyle Gazze için yürüdü

Yeniakit Publisher
2023-12-29 10:18:00 -
New York'ta yüzlerce kişi ellerinde kefenli bebek maketleriyle Gazze için yürüdü

ABD'nin New York kentinde ateşkes talebiyle sokaklara dökülen yüzlerce gösterici, Gazzeli çocukları temsil eden kefenli maketlerle yürüyüş düzenledi.

İsrail’in havadan, karadan ve denizden abluka alarak Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılara dünya kamuoyunun tepkisi sürüyor. ABD’nin New York kentinde yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden ağır bombardımanına tepki göstermek için sokaklara döküldü. Manhattan bölgesindeki Bryant Parkı'nda toplanan göstericiler, ellerinde İsrail’in saldırılarında ölen Gazzeli çocukları temsil eden kefene sarılı maketlerle ünlü Times Meydanı'na doğru yürüdü. Gazze’de derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunan göstericiler, kefene sarılı 500 bebek maketini caddeye bıraktı.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 8 bin 800 Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

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